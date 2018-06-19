РИАМО - 19 июн. На три дня сократился в Москве срок выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Срок рассмотрения заявлений на выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию теперь составляет семь рабочих дней. До проведения реформы в 2013 году, когда Мосгорстройнадзор перешел на выдачу этих документов исключительно в электронном виде, время рассмотрения составляло десять дней», – говорится в сообщении.

Перевод в электронный вид и сокращение сроков выдачи документации стало большим шагом навстречу застройщикам, потому что значительно упростило и ускорило прохождение административных процедур.

Электронные госуслуги очень востребованы у девелоперов. Число онлайн-заявок с каждым годом растет. Мосгосстройнадзор оформил 13 860 разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию (в том числе продлений) в электронном виде с начала 2013 года.