РИАМО – 19 июн. На открытии торгов курс на Московской бирже курс доллара превысил 64 рубля впервые со 2 мая, передает во вторник Газета.ru.

«Курс доллара вырос на 68 копеек и составил 64,13 рубля. Курс евро вырос на 42 копейки до 74,2 рубля», - говорится в сообщении.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 94,96 копейки до 73,48 рубля, курс доллара увеличился на 79,87 копейки до 63,48 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 86,66 копейки, составив 67,98 рубля.