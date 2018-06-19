РИАМО - 19 июн. В новой Москве через пару лет будет вводиться до 4 миллионов «квадратов» недвижимости в год, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территории столицы.

Руководитель департамента Владимир Жидкин подчеркнул, что в Троицком и Новомосковском округах сейчас строится более 2 миллионов квадратных метров недвижимости в год. Через три-четыре года планируется достигнуть ежегодного ввода в 4 миллиона квадратных метров.

«Потенциал застройки в новой Москве составляет 150 миллионов квадратных метров. Это жилье, коммерческие проекты и производства. Этот объем включает и существующую застройку. Назвать время реализации всего этого объема невозможно, так как меняется ситуация на рынке и в целом в мировой экономике», – отметил Жидкин.

По его словам, если учитывать ежегодный объем ввода около 3-4 миллионов, то за 20 лет можно достигнуть показателя в 80 миллионов квадратов недвижимости.

«Это немало, и здесь не стоит спешить, так как строительство сопутствующей инфраструктуры должно успевать за объемами ввода недвижимости. Нужны дороги, общественный транспорт, образовательные и медицинские учреждение и все остальное», – пояснил Жидкин.

Первого июля 2012 года границы Москвы увеличились в 2,4 раза за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли два городских округа – Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Подольске, Наро-Фоминске, и Ленинском районе и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.