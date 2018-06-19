РИАМО - 19 июн. Жители некоторых районов Москвы утром во вторник могли ощущать запах сероводорода, при этом концентрация этого вещества в воздухе была в границах нормы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«По состоянию на 09:00 вторника в отдельных районах города был превышен порог запаха сероводорода, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен», - говорится в сообщении.

Максимальные разовые концентрации других загрязняющих веществ в атмосферном воздухе были в пределах нормы.

Согласно прогнозу синоптиков, днем во вторник в столице пройдет кратковременный дождь, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Такие метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере. В среду, 20 июня, метеоусловия также будут способствовать рассеиванию выбросов.