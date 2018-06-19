РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 19 июн. В городском округе Жуковский по предписанию Госжилинспекции Подмосковья отремонтировали протекающую крышу дома на улице Пушкина, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

В Госжилинспекцию поступило обращение жителя Жуковского. По его словам, кровельное покрытие дома, в котором он живет, находится в неудовлетворительном состоянии. Он также отметил, что регулярно наблюдаются протечки, следы которых видно в квартирах. После получения заявления инспекторы надзорного ведомства провели внеплановую проверку содержания и технического состояния многоквартирного дома №8 на улице Пушкина в Жуковском.

«При осмотре многоквартирного дома подтвердилась информация, изложенная в письме заявителя. Государственные жилищные инспекторы зафиксировали разрушение целостности кровельного покрытия дома, пробои в металлической кровле, в отдельных местах имеется неплотность прилегания металлических листов», – уточнил главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков.

В адрес управляющей организации ООО «Теплоцентраль-ЖКХ» вынесено предписание о проведении работ по устранению протечки кровли. Управляющая организация выполнила все необходимые ремонтные работы в обозначенные надзорным ведомством сроки.