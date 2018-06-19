РИАМО - 19 июн. Сотрудники АО «Воскресенские минеральные удобрения», которые являются соискателями премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье», выступили с презентациями своих проектов в конференц-зале администрации Воскресенского района, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Из 196 проектов, поданных на соискание премии от Воскресенского района, авторами пяти являются воскресенские химики. Так, в номинации «Культура и творчество» они представили два проекта: «Арт-химики» и «Воскресенск – город молодых».

«Первый проект отражает общественную работу, связанную с поддержанием яркой, интересной, насыщенной культурными событиями жизни сотрудников предприятия и их друзей: творческие мастерские, фестивали искусств, конкурсы литературно-художественного творчества. Второй – призван приобщить жителей Воскресенска к истории родной земли посредством интерактивно-познавательных квестов, вести профориентационную работу при помощи открытых уроков на производстве», - поясняется в материале.

Кроме того, актив совета ветеранов АО «ВМУ» представил на премию проект «Ни минуты покоя». Его цель состоит в привлечении бывших сотрудников градообразующего предприятия к участию в культурных и спортивных мероприятиях, что помогает ветеранам труда чувствовать себя лучше и испытывать радость от каждого прожитого дня.

Еще два проекта - «Мы возвращаем воду к жизни» и «Живая среда» - были заявлены в номинации «Экология Подмосковья». Эти проекты призваны познакомить жителей региона с тонкостями процессов очистки промышленных и сточных вод, повысить экологическую грамотность населения, воспитать чувство заботы об окружающей среде, в первую очередь, о водоемах. Кроме того, проекты помогают развить у дошкольников интерес к изучению экологии на примере работы градообразующего предприятия – АО «Воскресенские минеральные удобрения».

«Благодарю коллег за достойную презентацию проектов. Было непросто рассказать о них кратко, но емко. Думаю, мы неплохо справились с этой задачей», – отметила заместитель генерального директора АО «ВМУ» по связям с общественностью Ирина Филатова.

Она подчеркнула, что сотрудники предприятия участвуют в конкурсе на соискание премии губернатора с самого его основания - в этом году уже в шестой раз.

«Каждый проект – это конкретные дела, которые объединяют нас, помогают нам развиваться и приносить пользу родному Подмосковью. Именно поэтому многие наши проекты уже нашли признание на уровне региона. Будем и дальше трудиться на благо родного края и верить в успех!» - заключила Филатова.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. Премия присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области.