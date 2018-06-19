РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. До 1 сентября на улице Парковая в подмосковных Котельниках планируют открыть новый детский сад «Маргаритка» на 180 мест, сообщил врио главы Котельников Андрей Булгаков в ходе личного приема жителей.

«До 1 сентября стоит задача открыть детский сад «Маргаритка» на 180 мест с бассейном, который расположен на улице Парковой в Котельниках. В минувшие выходные прошло выездное совещание на объект руководства городского округа и министерства строительного комплекса Московской области. Открытие этого дошкольного учреждения к новому учебному году является для нас приоритетной задачей», - сказал Булгаков.

Он уточнил, что детский сад возводится в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» за счет средств регионального и местного бюджетов.

Стоимость работ составляет около 180 миллионов работ. В нем разместятся групповые ячейки, спальни, пищеблок, актовый зал, помещения для занятий кружков, медицинский блок.