РИАМО - 19 июн. На переездах Московской железной дороги в текущем году произошло 25 дорожных аварий, это почти в 1,7 раза больше, чем годом ранее, в настоящее время на МЖД проходит акция «Внимание, переезд!», говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«С начала года (2018 года – ред.) на переездах, расположенных в границах МЖД, из-за водителей-нарушителей произошло 25 столкновений автомобилей с поездами. Это на 15 происшествий больше, чем за аналогичный период 2017 года», – говорится в сообщении.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий Московская железная дорога проводит мониторинг и модернизацию железнодорожных переездов, специальные информационно-разъяснительные кампании. Так, в 2018 году запланировано провести ремонт 588 переездов, а на 25 – установить камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, в этом году запланировано реализовать пилотный проект – на двух переездах установить инновационный резинобетонный настил. Особенность настила заключается в том, что он в автоматическом режиме следит за своим состоянием, способен распознать, находится ли на настиле пешеход или автомобиль, приближается ли к переезду подвижной состав, а также снижает нагрузку на железнодорожную инфраструктуру.

Также для профилактики дорожно-транспортных происшествий в границах пересечения автомобильных и железных дорог проходит акция «Внимание, переезд!», которая продлится до 14 июля. Совместно с сотрудниками ГИБДД на переездах в течение акции пройдут рейды, во время которых будут выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности. Особое внимание будет уделено тем переездам, где за последние два года происходили ДТП.

Также железнодорожники посещают транспортные предприятия, где напоминают автомобилистам правила пересечения переездов. Кроме того, началась внеплановая проверка объектов дорожной инфраструктуры. Совместно с руководством администраций субъектов РФ, муниципальных образований, органов местного самоуправления работники столичной магистрали рассмотрят возможность закрытия переездов, которые расположены рядом с недавно построенными автомобильными путепроводами, или где действия водителей могут привести к трагическим последствиям.