РИАМО - 19 июн. Культурно-спортивный центр Nike с зоной для тренировок и беговым клубом открылся в московском парке культуры и отдыха имени Горького, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, павильон, получивший название Box MSK, одновременно вписывается в современный образ парка и отвечает всем функциональным задачам спортивного объекта.

«Ключевое место композиции занимает павильон, напоминающий открытую коробку, при этом удивительно воздушную. При этом пространство в нем быстро адаптируется под те или иные нужды – это очень большой плюс. Здесь могут проводиться лекции, мастер-классы и даже выставки. В целом Москва, занимаясь подготовкой инфраструктуры чемпионата мира по футболу, гораздо больше внимания уделяла развитию общедоступного спорта, о чем ранее говорил мэр города Сергей Собянин», – отметил Кузнецов.

Внешний вид, по словам авторов проекта – архитектурного бюро «КОСМОС», – вдохновлена московским контекстом – видом панельных модернистских новостроек и индустриальных окраин. Используя особенности рельефа, архитекторы создали амфитеатр, который станет местом для отдыха и общения.

На территории центра нашлось место для футбольной и баскетбольной площадок, базы бегового клуба и зоны для тренировок. Работать Box MSK будет круглый год, а занятия в нем станут бесплатными.