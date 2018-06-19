РИАМО - 19 июн. Порядка 100 тысяч пассажиров перевезли бесплатные автобусы «Мосгортранса» во время закрытия участка Филевской линии метро Москвы 16-17 июня, говорится в сообщении пресс-службы компании-перевозчика.

«Компенсационными маршрутами КМ1 и КМ2 в районе закрытого участка Филевской линии метро от «Студенческой» до «Пионерской» воспользовались почти 100 тысяч пассажиров за два дня. В перевозке задействовали около 50 современных низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости», – говорится в сообщении.

Бесплатный транспорт работал с 5:00 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составил не более 2 минут.

Кроме того, у временно закрытых станций метро дежурили около 100 человек линейного и диспетчерского персонала «Мосгортранса», которые помогали пассажирам найти место посадки в автобус и координировали движение городского транспорта.

Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» были закрыты 16 и 17 июня для проведения ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме метрополитен возобновил работу утром в понедельник, 18 июня.