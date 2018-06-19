РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Вечером 18 июня в больницу Подольска из Серпухова вертолетом доставили мужчину с переломом поясничного отдела позвоночника, сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте».

«Вертолетом санавиации из Серпухова в больницу Подольска доставлен мужчина 54 лет с переломом поясничного отдела позвоночника», – говорится в сообщении.

Санитарная авиация предназначена для оказания экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удаленности от медицинских учреждений, а также для быстрой транспортировки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния.