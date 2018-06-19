РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 июн. Завершается первый этап возведения путепровода – автодороги «Каширское шоссе – Киселиха» в Домодедове, летом здесь будет запущено движение на участке протяженностью порядка 1,7 километра с выездом на трассу М-4 «Дон», сообщается на сайте администрации городского округа.

Эстакада в Домодедове строится в два этапа. Первый практически завершен: на трассе укладывается последний слой асфальта. Этим летом откроется движение на участке протяженностью около 1,7 километра от улицы Краснодарской по путепроводу с выездом на улицу Промышленную и трассу М-4 «Дон». Протяженность составит 5 километров.

«Контроль над возведением путепровода осуществляется в постоянном режиме. На еженедельных штабах по строительству всегда присутствует подрядчик, который предоставляет фото- и видеоотчеты с места работ, сотрудники отдела транспорта и дорожного хозяйства регулярно выезжают на объект. Совсем скоро движение по эстакаде будет открыто, но работы предстоит еще немало. Заказчиком этого дорожного объекта выступает подведомственная Главному управлению дорожного хозяйства Московской области «Дирекция дорожного строительства»», – сказал глава городского округа Александр Двойных.

В свою очередь, представитель данной организации Артем Пиняев пояснил, что путепровод строится в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье», сам проект называется «Свободный переезд».

«Его цель – решить проблемы движения машин в местах, где есть одноуровневое пересечение дорог с железнодорожными путями. Общая протяженность путепровода с подходами и съездами составляет около пяти километров, скорость движения по дороге – 80 километров в час», – пояснил Пиняев.

По его словам, вдоль трассы будут установлены шумозащитные экраны, общая протяженность которых составит более 1 километра.