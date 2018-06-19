РИАМО - 19 июн. Главгосэкспертиза России одобрила проект второй очереди строительства нового здания Авиационного учебного центра московского аэропорта «Домодедово», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Авиационный учебный центр предназначен для регулярного профильного обучения сотрудников аэропорта «Домодедово» и обеспечения высокого качества их работы.

«Предусмотрен демонтаж существующих зданий, сооружений и покрытий, строительство учебно-складского корпуса общей площадью 670,3 квадратных метра и благоустройство территории. Также запланировано разделение территории учебного центра на три зоны: учебную, административную и парк учебной техники», – говорится в сообщении.

В парке учебной техники разместят учебные тренажеры-макеты воздушных судов: по два макета Вoeing 747-300, Boeing 737-500, Вoeing 737-200 и один Вoeing 757-200. Также для учебных целей будут построены тренажер центральной заправочной станции и макет железнодорожной эстакады.

Планируется, что продолжительность строительства центра составит 22 месяца.