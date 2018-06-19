РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 19 июн. Образцовая хореографическая студия «Фантазия» с 1 сентября текущего года переедет из лицея №14 Жуковского в школу №10, сообщается на официальном сайте городского округа.

Хореографическая студия «Фантазия» – старейший и один из самых титулованных коллективов Центра детского творчества Жуковского.

«Переезд связан с желанием главы города (Андрея Войтюка - ред.) улучшить условия занятий воспитанников студии. Коллективу выделены новые помещения в школе №10. Там будут обучаться дети, проживающие в домах от улицы Мясищева до улицы Макаревского. Приглашаем новичков в возрасте от 5 до 12 лет для занятий в новом учебном году», – сказала директора ЦДК Людмила Варганова.

Студия «Фантазия» получила также два балетных зала в школе-интернат на улице Лесная, дом №7. Впервые в истории коллектива для занятий приглашаются дети от 3 лет и старше, проживающие в старой части города: в микрорайонах от улицы Менделеева до площади Громова.

Для записи детей на предварительный просмотр необходимо позвонить по телефонам: 8(926)145-35-54 – Наталья Аркадьевна Митина, и 8(925)433-76-45 – Елена Владиславовна Хаскина. Набор детей будет вестись до 4 сентября 2018 года.