РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 19 июн. В городском округе Домодедово на 32 и 71 километрах автодороги М-4 «Дон» начали устанавливать две новые въездные стелы, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Подготовительные работы уже начались. В настоящее время сделаны топосъемка и планировка площадок, произведена разбивка осей будущих конструкций. Подрядчик завершает работы по устройству подъездных путей к стройплощадкам», – говорится в сообщении.

Кроме того, на участке установки стелы на 32 километре произведено погружение свай фундамента.

Ввод сооружений в эксплуатацию запланирован на август 2018 года.