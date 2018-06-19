РИАМО - 19 июн. Делегация столичного района Марьино побывала с экскурсией на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) и оценила результаты модернизации предприятия, которую компания «Газпром нефть» ведет с 2011 года.

Мероприятие было организовано по инициативе властей муниципального округа Марьино. Сначала сотрудники МНПЗ провели для москвичей теоретическое занятие, а потом показали производственную площадку. Гости увидели, как работают новые установки, современные биологические очистные сооружения «Биосфера», узнали, как функционирует автоматизированная система экомониторинга.

Участники делегации посетили стройплощадку комбинированной установки переработки нефти «Евро+». Данный комплекс заменит пять действующих объектов предыдущего поколения, а после запуска позволит повысить надежность снабжения Московского региона качественным топливом высокого экокласса «Евро-5».

«Сегодня мы в очередной раз убедились в том, что на заводе ведут грандиозные работы по обновлению оборудования. Новшества, которые мы увидели в таком глобальном масштабе, поражают: это и передовая система очистки воды, и современные установки, которые обеспечивают производство экотоплива для всего Московского региона. Уверен, что по завершении модернизации мы получим один из самых лучших заводов в Европе», - сказал глава муниципального округа Марьино Виктор Сотсков.

Муниципальный депутат Евгений Меньшиков подчеркнул, что необходимо поддерживать высокие темпы модернизации предприятия.

«Модернизация чувствуется, не нужно снижать темпов, нужно двигаться дальше, вперед», — сказал Меньшиков.

Жители Марьина, в свою очередь, признались, что экскурсия им очень понравилась.

Ранее МНПЗ с аналогичным визитом посетили жители района Капотня.

Программа по комплексной модернизации МНПЗ продолжается с 2011 года. Инвестиции компании «Газпром нефть» в данные работы превышают 250 миллиардов рублей. По итогам первого этапа модернизации предприятие сократило воздействие на окружающую среду на 50%. После завершения второго этапа, к 2020 году, воздействие завода на экологию уменьшится еще на 50%.