РИАМО - 19 июн. В часы пик на дорогах Москвы ожидается осложнение движение из-за ливня, водителям рекомендуют быть осторожнее, сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Синоптики прогнозируют ливень. Будьте осторожны и внимательны на дороге. Днем и в вечерний час пик возможно осложнение движения - лучше пользоваться городским транспортом», - говорится в сообщении.

Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 23-25 градусов, по области плюс 20-25 градусов.