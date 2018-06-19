РИАМО - 19 июн. Жителям Подмосковья не рекомендуют выходить на улицу в ближайшие часы из-за надвигающейся грозы с градом, а также сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением днем 19 июня местами в Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, град, порывы ветра 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Московской области предупреждает, что безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы; на улице не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.

При грозе не стоит прятаться под деревьями, а также купаться в водоемах. По возможности не следует выходить из дома и держаться подальше от окон.

«Если вы перемещаетесь на автомобиле (во время града – ред.), то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза, либо одеждой, либо рукой. Если позволяют габариты салона — лучше всего лечь на пол», - добавляется в сообщении.

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