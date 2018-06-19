РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 июн. В подмосковном Домодедове планируется произвести замену лифтов в четырех многоквартирных домах, также до конца текущего года будет произведен ремонт в 19 жилых домах по губернаторской программе, сообщил глава городского округа Александр Двойных на своей странице в Instagram.

«Губернатор Московской области (Андрей Воробьев – ред.) поддержал масштабную программу капитального ремонта многоквартирных домах. В городском округе Домодедово в текущем году (2018 году – ред.) предусмотрены ремонтные работы в 19 МКД, в том числе замена 12 лифтов в четырех домах», – написал Двойных.

Он добавил, что сейчас завершается работа по подготовке проектно-сметной документации. Подрядные организации уже приступают к ремонтным работам на девяти МКД.

«Основными видами работ будут ремонт кровель и фасадов. В зависимости от типа дома, будут заменены оконные блоки в местах общего пользования, входные группы в подъезды, произведен ремонт межпанельных швов, на части фасадов будет выполнено утепление», – пояснил Двойных.

По его словам, к ремонту будут привлечены более 300 специалистов, среди которых промышленные альпинисты и кровельщики.