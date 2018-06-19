РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 19 июн. В подмосковном Домодедове 21 июня с 12:00 до 13:00 проведут техническую проверку комплексной системы экстренного оповещения населения Московской области, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В ходе технической проверки будет произведено включение электросирен в режимах однотонного звучания и изменяющейся тональности, переданы речевые сообщения по радио на частоте Радио Россия 67,61 МГц и на канале Домодедовского муниципального телевидения», – говорится в сообщении.

Техническую проверку проведут с 12:00 до 13:00.