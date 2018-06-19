РИАМО - 19 июн. Около половины подмосковных школьников отдохнут в детских лагерях летом 2018 года, министерство соцразвития Московской области закупило также 8,5 тысяч путевок в Крым и Краснодарский край, сообщила глава ведомства Ирина Фаевская.

«Отдыхает в лагерях приблизительно 360 тысяч детей за лето. Всего детей в возрасте от 7 до 15 лет в Подмосковье около 700 тысяч. Особое внимание уделяется детям в трудных жизненных ситуациях, их у нас 77 тысяч, больше половины, 43 тысячи, отдохнут бесплатно по путевкам», - сказала Фаевская журналистам.

Она отметила, что министерством социального развития закуплено 8,5 тысяч путевок, из них 4,5 тысячи в Крым, еще 4 тысячи — в Краснодарский край.

«В первую смену отдохнули порядка 1,5 тысяч детей, сейчас начинается вторая смена. Мы ждем отзывов детей, которые уже вернулись, ждем их отзывов», - заключила министр.

В этом году на оздоровление детей в Подмосковье выделили более 2 миллиардов рублей.