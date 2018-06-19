РИАМО - 19 июн. Выбросы сероводорода и других дурнопахнущих веществ с Люберецких очистных сооружений снизились на 95-97% после проведенной модернизации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Во вторник Собянин осмотрел Люберецкие очистные сооружения АО «Мосводоканал», где прошли работы по модернизации.

«Десятки лет около 2 миллионов москвичей и жителей Подмосковья чувствовали дурные запахи, которые идут от Люберецких очистных сооружений, потому что такова была технология. В последние годы мы работали над тем, чтобы закрыть очистные сооружения таким образом, чтобы сероводород не выходил в атмосферу. Кроме этого, сменилось оборудование, закрывались и выводились из эксплуатации устаревшие технологии. В результате на 95-97% выбросы сероводорода и дурнопахнущих веществ снизились», - сказал Собянин.

Мэр добавил, что в целом ситуация на Люберецких очистных сооружениях кардинально изменилась.

Заместитель генерального директора - начальник управления канализации АО «Мосводоканал» Михаил Богомолов отметил, что на Люберецких очистных сооружениях завершилась реконструкция объектов обезвоживания и обработки осадка - одной из самых сложных стадий очистки воды. При использовании старой технологии возникал сильный запах, сейчас же технологию изменили.

«Что это нам дало на сегодняшний момент? Возможность убрать тяжелый ручной труд, это позволило произвести большую модернизацию станции в рамках того, чтобы не было запахов», - уточнил Богомолов.

Он добавил, что на предприятии также установили более 20 газоочистных установок, которые предусматривают очистку в две стадии. После проведения комплексных мер на Люберецких очистных сооружениях превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ станции мониторинга воздуха не фиксировали.

Люберецкие очистные сооружения занимают территорию площадью более 170 гектаров и являются одним из крупнейших предприятий такого рода в Европе. Производительность очистных составляет 3 миллиона кубических метров сточных вод в сутки.

В рамках реконструкции было применено комплексное технологическое решение для перекрытия основных источников запаха. В общей сложности было перекрыто 73,4 тысячи квадратных метров открытых поверхностей, что равно площади десяти футбольных полей.