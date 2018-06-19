РИАМО - 19 июн. Победители торгов смогут продавать мороженое на центральных улицах и в парках Москвы с 33 тележек, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Победители аукционов смогут торговать мороженым на улицах с плотным туристическим трафиком - у метро «Арбатская», «Тверская», «Театральная», «Площадь революции», «Маяковская», «Парк Культуры». Также на торги выставлены лоты, расположены в Академическом парке и парке «Печатники». Всего 33 лота», – сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев.

Он обратил внимание, что период размещения нестационарных объектов – с 1 мая по 1 октября. Заявки для участия принимаются до 29 июня. Торги пройдут 4 июля 2017 года.

Дегтев отметил активность торгов, и сделал прогноз, что итоговая цена сделки может увеличиться в три-четыре раза.

«Практика реализации прав торговли мороженым с тележек позволяет ожидать конкуренцию на предстоящих торгах. Количество участников на таких аукционах не самое высокое и в среднем составляет три претендента на лот. Однако участники торгуются решительно, и итоговая цена сделки может увеличиться в 3-4 раза», – отметил он.