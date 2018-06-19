Современные выпускники уже не хотят зажигать в модных клубах и на пафосных вечеринках в стиле Гэтсби. В тренде – лофты, цифровые технологии и легкие концепции без жесткого дресс-кода. Обозреватель РИАМО узнала, почему московские одиннадцатиклассники не хотят банкеты, и как ЧМ-2018 по футболу оставил некоторых школьников без выпускных.

«Розовое вино» и отказ от Гэтсби

Самый массовый бесплатный выпускной Москвы в ночь с 23 на 24 июня по традиции пройдет в столичном Парке Горького. Ожидается, что в нем примут участие около 20 тысяч из 54 тысяч столичных выпускников.

Лайнап для вечеринки в Парке Горького выпускники выбрали еще в апреле 2018 года, проголосовав на сайте «Активного гражданина». На первом месте оказался Элджей и Feduk с песней «Розовое вино» (более 15% голосов), на втором – рэпер Мот (около 10%), а на третьем – Ольга Бузова (9,08%).

По словам гендиректора агентства Communicator Creative Events Егора Доброгорского, этих же исполнителей хотят увидеть московские выпускники, которые прощаются со школой на других площадках.

«Самыми востребованными артистами в этом сезоне стали Тимати, Баста, Элджей, Макс Барских, Elvira T, Luxor, 5sta Family, Рита Дакота, Влад Соколовский, группа Мохито, Натан», - добавляет Доброгорский.

По данным ивент-агентств, в этом году многие одиннадцатиклассники выбирают выпускные в формате церемоний награждения лучших выпускников.

«Если в прошлом году одной из главных концепций выпускного бала была тематика Гэтсби, то в 2018-м приходят заказы на организацию премий», - рассказывает гендиректор ивент-агентства.

Правда, бронировать программу начали еще в сентябре-ноябре. Как правило, в это время забронировано уже 80% команд.

Переехать в Японию, жениться и делать роботов: чего хотят выпускники >>

Лофты вместо ресторанов

Эксперты отмечают, что в 2018 году выпускные вечера разделятся на два типа: бюджетные с минимальными расходами и премиум-сегмент. При этом средний чек за последние несколько лет не поменялся.

«Родители хотят уложиться в 10-15 тысяч рублей на программу, еду и артистов, и если бронировать программы и банкетный зал заранее, то это не проблема», - считает совладелец event-агентства Ball-msk Дмитрий Дыгин.

По его словам, сэкономить можно на площадке, если праздновать в школе.

А вот запросы выпускников в 2018 году изменились сильно. «Торжества по окончанию школы становятся все более технологичными и менее формальными», - отмечает руководитель проектов компании «АртНаука» Максим Кипайкин.

Ивент-агентства удивляют поколение-Z не роскошными ресторанами и дорогой едой, а новыми технологиями и 3D-mapping. Даже выпускные в премиум-сегменте никто не хочет отмечать на концерте в парке или ехать в зал торжеств в отеле.

По словам гендиректора агентства Communicator Creative Events, вместо дорогих ресторанов одиннадцатиклассники все больше отдают предпочтение лофтам и неформальным площадкам, в том числе выставочным залам, спорткомплексам, паркам и центральным площадкам столицы.

В отличие от ресторанов и клубов, которые пользовались большим спросом в нулевые, аренда лофта обойдется родителям значительно дешевле.

«Парки, отели и теплоходы отходят у современных выпускников на второй и третий план», - говорит Дмитрий Дыгин.

Также эксперты отмечают, что особым спросом у нынешних выпускников пользуются «легкие» концепции – без жестких правил, строгих требований к дресс-коду или программе, что позволяет каждому школьнику с разными интересами чувствовать себя комфортно.

Выпускные золотой молодежи: реки Moet и платья от Vera Wang >>

Кейтеринг вместо банкета

Выпускной в формате «эконом» на территории школы отметят более 16 тысяч выпускников, то есть почти 30%.

«Средний банкет обойдется родителям от 1500 до 3500 рублей на человека. Цена на торты может варьироваться до 15000 рублей», - уточняет Доброгорский.

Выпускной вне школы в Москве планируют отметить 19 тысяч одиннадцатиклассников. В сегменте «премиум» цена на угощения составит от 3500 до 5000 рублей на персону.

По словам Дмитрия Дыгина, на праздниках – как в лофтах, так и в школах – делается акцент на кейтеринговые компании. В меню – картошка фри, мясо, бургеры, свежие салаты и фрукты.

Это взрослые хотят наесться до отвала и сидеть общаться, молодежи это не нужно. Поэтому блюда подают в несколько заходов, так как еда является дополнением, а не главным аккордом на выпускных вечеринках, отмечает совладелец Ball-msk.

В этом году свои коррективы в организацию выпускных внес и Чемпионат мира по футболу.

По словам Максима Кипайкина, из-за усиления мер безопасности на время ЧМ-2018 на многие массовые мероприятия вводится запрет, так как проезды в некоторые районы города будут ограничены. То есть для некоторых выпускников единственным вариантом остается выезд за город, что уже не вписывается в рамки бюджетного сегмента.

В частности, в Парке Горького в целях безопасности на входе установят целых три линии контроля и металлодетекторы, а войти в парк можно будет только в составе группы по идентификационному браслету.

Летчики, ученые, дипломаты: кого готовят лучшие школы Подмосковья >>