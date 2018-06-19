РИАМО - 19 июн. Празднование Дня молодежи состоится 29 июня в деревне Давыдово городского округа Ликино-Дулево, сообщается на странице Центрального дома культуры «Триумф» в соцсети «ВКонтакте».

«Насыщенная программа ждет гостей празднования Дня молодежи в деревне Давыдово. С 16:30 до 17:30 пройдет фотоконкурс «Креативная семья в объективе», для участия в котором приглашаются семьи до 35 лет. По итогам конкурса вручат подарки трем семьям», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, с 16:30 начнут работать ярмарки местных мастеров и площадки с аквагримом, мехенди, катанием на пони, мастер-классом по чеканке монет.

По информации агентства, с 19:00 стартует концерт «Новое поколение», на котором пройдет награждение активной молодежи деревни Давыдово, выступление хореографического дуэта «Задоринка», полуфиналиста конкурса «Новая волна-2015» Миши Майера, а также танцевального коллектива «Свои люди». Затем гостям праздника покажут фаер-шоу от московской команды «Revolution Show».

Место празднования: городской округ Ликино-Дулево, центральная площадь деревни Давыдово.