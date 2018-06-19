РИАМО - 19 июн. В среду, 20 июня, в 11.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция начальника Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области – главного административно-технический инспектора Московской области Татьяны Витушевой.

Тема мероприятия: «Достижения в благоустройстве общественных пространств Подмосковья за 5 лет».

На пресс-конференции будут озвучены результаты деятельности Госадмтехнадзора, направленные на обеспечение порядка и комфорта в общественных пространствах Московской области – парках, скверах, площадях, тротуарах, дворах, детских площадках, улицах, переулках.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м.Хорошевская)

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