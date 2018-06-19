РИАМО - 19 июн. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о предоставлении ООО «ВандерТехнолоджис» земельного участка для строительства производственного комплекса с исследовательским центром, специализирующимся на синтетических алмазах, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

Земельный участок площадью 1,1242 гектара предоставлен в аренду для строительства производственного комплекса сроком на 6 лет. Общая площадь комплекса составит 10 тысяч квадратных метров по адресу: город Москва, Внуковское шоссе, коммунальная зона (ЗАО).

«ООО «Вандер Технолоджис» специализируется на производстве и реализации элементов электронной аппаратуры, изделий из высококачественных синтетических алмазов. Реализация данного проекта позволит обеспечить рабочими местами 269 человек. Суммарный объем инвестиций составит 2,8 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

Строительство будет проходить в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2012-2018 годы, подпрограмма «Москва-город для бизнеса и инноваций».