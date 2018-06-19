РИАМО - 19 июн. Жители Подмосковья смогут жаловаться властям на ямы во дворах, отправляя соответствующие фото через мобильное приложение, сообщил во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Сейчас приложение работает на примере ям на дорогах. Мы планируем к 10 июля его адаптировать для дворов, чтобы жители могли фотографировать ямы и отправлять их в это приложение», - сказал Хромушин журналистам.

Он отметил, что с помощью приложения будет формироваться база ям. После их ремонта ответственные органы будут предоставлять фотографии проделанной работы.

Ранее Хромушин сообщил, что ямы во дворах планируют устранить в Подмосковье до конца августа.

С 2015 года в Московской области работает интернет-портал «Добродел», который позволяет жителям сообщать о проблемах на местах. Помимо портала, запущено аналогичное мобильное приложение.