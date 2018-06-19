РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июн. Трое рабочих, пострадавшие в ДТП на Ярославском шоссе, живы, один из них находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил «РИАМО в Королеве» сотрудник дорожно-строительной организации, выполнявшей работы на дороге.

Во вторник утром на Яровславском шоссе произошла авария – грузовик врезался в «Газель» дорожных рабочих, которые делали разметку.

«Один человек в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. Остальные живы», - сказал представитель организации.