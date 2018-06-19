РИАМО – 19 июн. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что Запад обманул Россию и окружил ее «колючей проволокой», России же конфликты не нужны, сообщает во вторник Газета.ru.

«Мы полностью открылись Западу. Не потому, что мы потерпели от кого-то поражение, — мы сделали это сами. К нам никто не вторгался, просто Горбачев хотел завершить гонку вооружений... Вот мы и открылись, а вы нас обманули. Вы ответили нам, окружив колючей проволокой», — сказала Захарова в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet.

Она отметила, что России не нужны конфликты, однако ее постоянно отвергают.