РИАМО - 19 июн. Ямы на дорогах во дворах планируют устранить в Подмосковье до конца августа, сообщил во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Оцифруют (ямы во дворах – ред.) за 10 дней, отремонтировать должны до конца августа», - сказал Хромушин журналистам.

Он отметил, что до 2022 года в Подмосковье необходимо провести комплексное благоустройство 6,2 тысячи дворов.

«С большой вероятностью асфальтовое покрытие в этих дворах сейчас требует ремонта, однако нельзя заставлять жителей ждать так долго. При этом в 38% дворов, где прошло комплексное благоустройство, ям практически нет», - подчеркнул министр.