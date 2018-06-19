РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июн. В одном из домов подмосковного Королева с 25 по 29 июня будут временно отключать электроэнергию в связи с работами на домовых коммуникациях, света не будет в указанные дни с 9:00 до 18:00, сообщается в аккаунте единой диспетчерской службы Королева.

Отключение электроэнергии коснется дома в центральной части города.

«В связи с плановыми работами на общедомовых коммуникациях будет производиться поэтажное отключение электроэнергии с 25 по 29 июня с 9:00 по 18:00 по следующим адресу: проспект Космонавтов дома №2Б», – говорится в сообщении.

Подробную информацию жители Королева могут узнать на сайте или с помощью мобильного приложения «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.