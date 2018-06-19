РИАМО - 19 июн. На соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье» по темам «Благоустройство придомовых территорий» и «ЖКХ» поступило 1353 заявки, прием заявок окончен, победителей назовут в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

В конкурсе принимают участие реализованные или реализуемые в настоящее время проекты. С 13 июня по 20 июля авторы проектов должны лично презентовать свои работы экспертному совету

«Жители представили на суд экспертам премии самостоятельно благоустроенные клумбы, детские площадки, зоны отдыха, украшенные стены подъездов и другие инициативы. Самые яркие проекты, выдвинутые на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье», берутся на вооружение предприятиями ЖКХ, управляющими компаниями, инициативными группами жителей по всей области», – подчеркнул Пестов.

Он добавил, что все заявки находятся в открытом доступе на сайте премии наше-подмосковье.рф.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. Премия присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области.

Призовой фонд премии «Наше Подмосковье» традиционно составит 180 миллионов рублей. Проекты подаются в одну из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение» или «Сообщество». Количество победителей составит 2018 человек.