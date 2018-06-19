РИАМО - 19 июн. До конца 2019 года новое жилье в Подмосковье получат порядка 14 тысяч переселенцев из аварийного жилья, в 2016-2017 годах было расселено 3,2 тысячи человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Как таковой программы реновации в области нет. У нас регулярно появляется новый жилой фонд: в год строится 9 миллионов квадратных метров жилья, это 11% от общего объема строительства по всей стране. У нас есть программа расселения из аварийного жилья, позволившая в 2013–2015 годах расселить 14,5 тысяч человек», — сказал Воробьев в интервью газете «Коммерсант», отвечая на вопрос про реализацию в Подмосковье программы, аналогичной реновации в Москве.

Он добавил, что в рамках нового этапа программы за 2016–2017 годы уже расселено 3,2 тысячи человек. До конца 2019 года новое жилье получат еще 13,8 тысячи человек.

В 2018 году в Подмосковье запланировано переселение порядка 6 тысяч человек из аварийного жилья. Из бюджета региона на это выделили 4,2 миллиарда рублей.