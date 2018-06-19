РИАМО – 19 июн. Посольство России в США заявило об отсутствии у американской стороны морального права требовать освобождения российских заключенных, по закону осужденных за тяжкие преступления, сообщает во вторник Газета.ru.

«Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет. Тем более, когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в третьих странах», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Facebook.

В посольстве отметили, что американской стороне известна позиция России по поводу освобождения заключенных. Среди осужденных в России, за которых вступилась представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт, есть те, кто осужден за терроризм.

В посольстве призвали США не вмешиваться во внутренние дела России. Кроме того, российская сторона потребовала возвратить в страну неправомерно осужденных граждан России, в числе которых Константин Ярошенко и Виктор Бут.

Ранее Госдеп США обратился к российскому руководству с призывом освободить 150 политических и религиозных заключенных.