РИАМО (РЕУТОВ) - 19 июн. Совместная концепция развития Реутова и Балашихи вошла в десятку проектов Подмосковья, прошедших ключевой этап конкурсного отбора программы «Территория роста», сообщил глава Реутова Станислав Каторов, принявший участие в специальном обучении в составе делегации Реутова и Балашихи.

В Московской школе управления «Сколково» прошел первый модуль программы «Территория роста. Проекты развития городских округов и муниципальных районов Московской области».

«По поручению губернатора стартовала программа «Территория роста», основной целью которой является повышение инвестиционной привлекательности городов и районов Подмосковья, устойчивое развитие муниципалитетов. На предварительном этапе из 50 заявок конкурсная комиссия отобрала 10. Наша совместная с Балашихой заявка оказалась в их числе. Мы предложили на суд экспертов концепцию комплексного развития наших городов на 2018-2021 годы», - сказал Каторов.

Он добавил, что проект должен способствовать улучшению среды проживания. В частности, с помощью привлечения инвестиционных средств запланировано строительство велодорожек, которые соединят Реутов с Балашихой, создание «зеленого пояса» Московской агломерации - рекреация природных территорий, строительство спортивных и развлекательных объектов, а также медицинских учреждений.

Результатом такой масштабной деятельности станет создание 4 тысяч дополнительных рабочих мест в двух муниципалитетах, улучшение состояния окружающей среды, вовлечение большего числа жителей в культурную и спортивную жизнь города и увеличение туристического потока.

По данным Реутовского информагентства, обучение для 10 групп команд-финалистов будет длиться 4 месяца. Пятерка лучших проектов будет определена в конце сентября.