РИАМО (РЕУТОВ) - 19 июн. Жители подмосковного Реутова представили 108 проектов для участия в конкурсе «Наше Подмосковье», 75 из них уже прошли обязательный этап личной предзащиты, оставшиеся 33 пройдут эту процедуру в установленном порядке в ближайшее время, сообщил во вторник глава города Станислав Каторов.

«Реутовчане представили выездной комиссии презентации своих проектов. Экспертами на защите выступили представители Главного управления социальных коммуникаций правительства Подмосковья, Общественной палаты Подмосковья и городского организационного комитета премии. Показательно то, что многие реутовские проекты носят добровольческий характер. Авторы часто реализуют их за свои деньги, думают не о выгоде, а о пользе для окружающих», – сказал Каторов.

По его словам, среди таких инициатив целый блок актуальных проектов, направленных на развитие и помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Например, педагог реабилитационного центра для детей и подростков «Родничок» Людмила Дубровина разработала авторскую методику вовлечения детей и подростков с серьезными ограничениями здоровья в увлекательные творческие процессы. Еще один проект, связанный с реабилитацией детей с нарушениями слуха, на предзащите представила директор музыкальной школы №2 Олеся Махно.

Дополнительным анализом заявок на соискание ежегодных премий губернатора Московской области в текущем году займутся новые эксперты из Агентства стратегических инициатив, Общероссийской общественной организации «Офицеры России», Центрального спортивного клуба армии, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Ассоциации волонтерских центров и Всероссийского общества охраны природы.

Призовой фонд премии традиционно составит 180 миллионов рублей, которые разделят между собой 2018 победителей.