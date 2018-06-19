РИАМО - 19 июн. Около 75 тысяч человек подали заявки на премию «Наше Подмосковье», кроме того, в 2018 году предусмотрена специальная премия для волонтеров, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник проходит расширенное заседание правительства региона под руководством Воробьева.

«Премия «Наше Подмосковье». С 13 июня стартовал второй этап. В этом году в конкурсе участвует почти 20,5 тысяч уникальных проектов, заявились порядка 75 тысяч человек», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в этом году есть специальная премия для добровольцев.

«Прошу муниципальные власти внимательно отнестись к работе в рамках этого проекта», - заключил Воробьев.

Призовой фонд премии «Наше Подмосковье» традиционно составит 180 миллионов рублей. Проекты подаются в одну из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение» или «Сообщество». Количество победителей составит 2018 человек.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. Премия присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области.