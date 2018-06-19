РИАМО - 19 июн. Первые три комплекса обработки отходов (КПО) планируют начать работу на территории Подмосковья в августе-сентябре текущего года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник проходит расширенное заседание правительства региона под руководством Воробьева.

«Мы в августе и сентябре открываем первые три комплекса обработки отходов. До конца года должны кардинально поменять систему работы с мусором. Восемь КПО, которые должны начать работать в этом году, позволят нам соблюдать самые высокие европейские стандарты обработки мусора», – сказал Воробьев на заседании правительства.

Он также отметил, что в эту работу должны быть вовлечены главы территорий и профильное министерство.

Первые три комплекса по переработке отходов появятся в Подмосковье в городских округах Рошаль, Зарайск и Серебряные пруды. Всего таких комплексов в Московской области будет 11 (Сергиево-Посадский район, городские округа Коломна, Кашира, Клин, Можайск, Дмитровский городской округ, Волоколамский, Ногинский районы). Вместе они смогут перерабатывать весь мусор региона, что окончательно решит экологическую проблему.

Также министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщал, что региональные операторы по вывозу мусора в Подмосковье должны представить свои инвестиционные программы и показать схемы транспортировки отходов до 1 июля.