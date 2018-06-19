РИАМО - 19 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил принять меры по недопущению несанкционированных свалок в Подмосковье и обратил внимание, что многие договоры СНТ с компаниями на вывоз мусора могут быть фиктивными.

Во вторник проходит расширенное заседание правительства региона под руководством Воробьева.

«Несанкционированные свалки. Вы видите, какое количество людей находится в Москве, отдыхает в Московской области, все это сказывается на скоплении ТБО, особенно после выходных мы видим несанкционированные свалки, навалы мусора. Это еще один повод задуматься, как работают ваши муниципальные операторы. Кто и как вывозит мусор из СНТ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что особенно заметны навалы мусора на дачных направлениях – Одинцовский район, Богородский округ, Чехов.

«Судя по навалам, далеко не все договоры (с мусоровывозящими компаниями - ред.) выполняются. Рекомендую еще раз собрать операторов и убедиться, в каком режиме находится вывоз мусора с ИЖС и СНТ. Подозреваю, что в некоторых случаях договоры являются фиктивными, контейнеры стоят для вида», - подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что необходимо задействовать все механизмы контроля, проверки договоров, вплоть до ежедневных фото- и видеоотчетов по уборке мусора.

Ранее начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева сообщала, что за последние пять лет заключение договоров на вывоз мусора с СНТ выросло в 3,5 раза и превысило 90%.