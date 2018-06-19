РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В семи медицинских учреждениях Подольска 23 июня пройдет единый день диспансеризации, в ходе которого все желающие смогут проверить свое здоровье, сообщается на сайте администрации городского округа.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимые в целях оценки состояния здоровья. Главной целью является раннее выявление основных хронических неинфекционных патологий.

«Для удобства работающего населения по субботам организованы единые дни диспансеризации (ЕДД). Пройти осмотр жители городского округа Подольск смогут 23 июня с 9:00 до 17:00. Единый день диспансеризации будет проведен в семи медицинских организациях: Подольской городской поликлинике №1 на улице Кирова, дом 27; Подольской городской больнице №2 на улице Батырева, дом 7; Подольской городской клинической больнице №3 на улице Литейная, дом 40», – говорится в сообщении.

Помимо этого, единый день диспансеризации будет проходить в Климовской городской больнице №2, Климовской центральной городской больнице, в Подольской районной больнице и в Львовской районной больнице.

На диспансеризацию приглашаются жители 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годов рождения, прикрепленные для медицинского обслуживания к вышеперечисленным медицинским организациям.

При прохождении диспансеризации не нужно получать талоны и стоять в очереди, осмотр врачами проводится за короткое время.