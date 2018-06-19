РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в парке «Дубрава» 23 июня пройдут веселые старты и спортивные игры, которые не состоялись 12 июня из-за дождя, сообщается в группе «Парк «Дубрава». Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск 12 июня планировали провести веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья» и игры с призами, но перенесли из-за дождя.

«Спортивно-семейное мероприятие «Папа, мама, я - спортивная семья» перенесли на 23 июня, начало регистрации в 15:30, старты в 16:00. Мероприятие состоится при благоприятных погодных условиях», – говорится в сообщении.

На мероприятие приглашают команды родителей и детей, которым нужно заранее подобрать единую формы одежды, а также придумать название и девиз-кричалку.