РИАМО - 19 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру экологии и природопользования Александру Когану сопровождать работу региональных операторов по обращению с отходами.

Во вторник проходит расширенное заседание правительства региона под руководством Воробьева.

«Утилизация мусора и обращение с твердыми бытовыми отходами. С региональными операторами подписаны контракты и с 1 января 2019 года они будут вести масштабную работу. Кроме подписанных контрактов, мы договорились реализовать дорожную карту, которая предполагает за эти оставшиеся шесть с небольшим месяцем проделать большую работу на территориях. Я обращаю внимание глав, профильного министра на важность качественной реализации этой работы», – сказал Воробьев на заседании правительства.

Ежегодно бытовые отходы Москвы и Подмосковья составляют 11 миллионов тонн. 2,5 тысячи мусоровозов каждый день едут на свалки, что является большой проблемой для всей страны. С конца 2018 года Московская область первой принимает новый экологический стандарт.

Для термической переработки отходов в Московской области также построят четыре высокотехнологичных завода по японо-швейцарской технологии. Они превратят отходы в электроэнергию. Дым от производства очистят до состояния пара – ни одна даже самая мельчайшая частица не просочится в воздух.