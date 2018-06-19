РИАМО - 19 июн. Выполнение государственных программ остается приоритетом для властей Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник проходит расширенное заседание правительства региона под руководством Воробьева.

«Хочу еще раз обратить внимание что для нас это стратегически важный критерий (выполнение государственных программ - ред.)», - сказал Воробьев, открывая заседание правительства.

В Подмосковье, в частности, реализуются такие госпрограммы, как «Жилище», в рамках которой действует подпрограмма «Социальная ипотека», «Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы», «Земский доктор».

В заседании приняли участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований.