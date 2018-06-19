РИАМО - 19 июн. Объем бюджета Подмосковья каждый год увеличивается приблизительно на 40-50 миллиардов рублей, этот показатель планируют увеличивать, в том числе создавая производство и инфраструктуру в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Москва является одним из богатейших городов мира, Подмосковье таковым не является. В Москве проживают 12 миллионов, в Подмосковье — 7,5 миллионов, бюджет Москвы приближается к 2 триллионам рублей, наш бюджет тоже растет, но он 600 миллиардов рублей. <…> Но мы стремимся увеличить наш бюджет, прибавляем каждый год в экономическом росте 3,4–3,6%. Это около 40–50 миллиардов рублей к нашему бюджету, но хотелось бы больше», — сказал Воробьев в интервью газете «Коммерсант», опубликованном во вторник.

Он отметил, что территория Подмосковья в 18 раз больше, чем у Москвы, а более компактное проживание всегда менее затратное, чем обслуживание большей территории.

«Около 1–1,2 миллиона человек, может, и больше работают в Москве и НДФЛ платят там. Мы стараемся это изменить: открываем производства в Московской области, строим инфраструктуру. Если мы будем и дальше активно создавать рабочие места, то ситуация изменится», — добавил губернатор.

Он отметил, что идею взимания НДФЛ по месту прописки ранее продвигали, но с точки зрения администрирования это сложно и для Московского региона нецелесообразно. Важнее давать людям работу рядом с домом.

«По большому счету разницы между жителем Москвы и Подмосковья нет. Это единый Московский регион, и я очень рад, что мы с Сергеем Семеновичем и наши команды являются серьезными партнерами. Мы стараемся стереть границу между городом и областью, потому что строить Великую китайскую стену было бы большой глупостью», — подчеркнул Воробьев.

Он напомнил, что Подмосковье и Москва подписали стратегический план сотрудничества по разным направлениям: экологии, транспорту, строительству.

«Вместе с тем породить такого монстра, как единый субъект, было бы чересчур опасно. Теория управления все-таки предполагает определенные размеры, я не вижу целесообразности в создании региона-гиганта», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что регионы работают в формате цивилизованной политики и способны решать любые самые сложные вопросы.