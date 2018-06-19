РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 июн. В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи рабочие приступили к замене оборудования на водозаборном узле №7 в рамках реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Водозаборный узел №7 предназначен для отбора питьевой воды из Восточной системы водоснабжения. Он обеспечивает водой более половины жителей микрорайонов Железнодорожный и Саввино Балашихи. Реконструкция объекта подразумевает строительство двух резервуаров для отбора чистой питьевой воды емкостью по 4 тысячи кубических метров.

«Полностью завершены монолитные работы по строительству резервуаров чистой воды. Сейчас меняем оборудование насосной станции. Пять новых насосов мы получили, начинаем их монтаж», - сказал директор «Балашихинского водоканала» Николай Говричев.

Он добавил, что на первом резервуаре полностью выполнены работы по бетонированию пола и стен, идут работы по его перекрытию, а также по бетонированию стен второго резервуара. Кроме того, на двух резервуарах проводятся работы по отделке технологических отверстий и утеплению. После рабочие приступят к облицовке резервуаров.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что жителей микрорайона Железнодорожный полностью обеспечат чистой питьевой водой до конца 2018 года.

Реконструкция водозаборного узла №7 в микрорайоне Железнодорожный ведется в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Чистая вода». По этой программе в городе также реконструируют водозаборный узел №5 в микрорайоне Железнодорожный и водозаборный узел №8 в микрорайоне Кучино.