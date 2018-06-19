РИАМО - 19 июн. Подмосковье и Москва разделили расходы по открытию дополнительных участков для голосования на выборах 9 сентября на территории области, Подмосковье потратит около 20 миллионов рублей на оплату работы членов избиркомов, подобная форма ведения кампании является уважительной к избирателям, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Будет не более 400 участков (дополнительных – ред.). Мы берем на себя часть затрат по участковым избирательным комиссиям — оплачиваем работу членов избиркомов. Это около 20 миллионов рублей. Москва берет на себя обязательства по оснащению СНТ специальными помещениями — это будут передвижные мини-домики», — сказал Воробьев в интервью газете «Коммерсант», опубликованном во вторник.

По мнению губернатора, в следующие выборы не понадобится такое решение, поскольку избирательная система дальше будет эволюционировать.

«Будет или возможность голосования по почте, как, например, в Германии, или по интернету, рано или поздно мы придем к этому. Это менее затратно — к вопросу о финансовом обеспечении выборов», — уточнил губернатор.

Он отметил, что 9 сентября, когда пройдут выборы глав Подмосковья и Москвы, ожидается летняя погода, поэтому высока вероятность того, что из 4 миллионов дачников больше половины будут в выходные за городом. Идею открытия участков вне субъектов он обсуждал совместно с мэром столицы Сергеем Собяниным, в этом вопросе учитывалось мнение дачников.

Воробьев уточнил, что Подмосковье сможет создавать участки для голосования на выборах в новой Москве, а столица — в области. Это будут совместные участки, бюллетени предположительно будут разного цвета.

«Мне кажется, это цивилизованная, уважительная форма ведения кампании, неслучайно ЦИК это одобрил. Из 4 миллионов дачников 20–25% — жители Подмосковья, поэтому чего же нам эти голоса терять», — отметил Воробьев.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу города Москвы, которые внес Собянин. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь в Подмосковье. Конкретные места для организации «дачных» избирательных участков определят с участием самих садоводов.

Мособлдума также внесла изменения в закон «О выборах губернатора Московской области». Одно из основных новшеств заключается в том, что жители Подмосковья, которые в день выборов губернатора не будут находиться в области, смогут проголосовать в другом субъекте. Пока что речь идет о Москве и таких столичных объектах, как больницы, железнодорожные узлы, аэропорты, Центральный телеграф.