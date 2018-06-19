РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июн. Грузовик врезался в «Газель» дорожных рабочих на Ярославском шоссе, по всей дороге разбросаны обломки машины, образовалась сильная пробка, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

Авария произошла утром во вторник.

«Ехал в Юбилейный (микрорайон – ред.) и встал в пробку от въезда в Королев, где установлена ракета. Когда доехал до места аварии, увидел, что обломки газели разбросаны по всей дороге, для движения осталась одна полоса. Не берусь утверждать, но мне показалось, что я видел погибшего человека. Газель рабочих стояла посередине дороги, они делали разметку, в них въехал грузовик», – сказал очевидец.

Сервис «Яндекс. Навигатор» сообщает, что пробка из-за аварии на Ярославском шоссе образовалась от СНТ «Дружба – 2». Автомобилистам рекомендовано объезжать пробку через Мытищи и Королев.