РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 19 июн. Жителей городского округа Домодедово 22 июня приглашают принять участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби, в этот день будут работать интерактивные выставки, а для всех желающих проведут мастер-класс по изготовлению георгиевских ленточек, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Двадцать второго июня в 10:00 у Обелиска Славы состоится митинг, посвященный Дню памяти и скорби. В тот же день в 20:00 на площадке у Аллеи 60-летия Победы по улице Кирова пройдет фестиваль «Все, что было не со мной, помню…»», – говорится в сообщении.

В День памяти и скорби в городском округе откроются интерактивные зоны. С 19:30 начнет свою работу фотовыставка местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» городского округа Домодедово «Я – продолжение своего Героя», также для гостей и жителей горокруга проведут мастер-класс по изготовлению георгиевских ленточек. Интерактивная выставка Центральной библиотеки имени Анны Ахматовой «Тихие чтения» будет открыта для всех желающих.

Серию памятных мероприятий 22 июня завершит молодежная акция «Свеча памяти» с возложением цветов к звездам на Аллее 60-летия Победы, которая начнется в 21:40.