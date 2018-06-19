РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. На улице Орджоникидзе в микрорайоне Львовский Подольска планируют демонтировать одну из горок, которая частично сгнила, из-за опасности травматизма детей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ненадлежащее состояние игровых элементов на детской площадке во дворе домов №№1А и 3А на улице Московская и дома №1А по улице Орджоникидзе микрорайона Львовский. Она отметила, что деревянная горка, установленная жителями, находится в плачевном состоянии и представляет опасность для детей. На ней образовались дырки и торчат гвозди.

«Сотрудники территориального отдела администрации в микрорайоне Львовский совместно с УК «Комтех» провели обследование детских игровых элементов на данной площадке. Было установлено, что часть элементов деревянных конструкций, из которых выполнена детская горка, восстановлению не подлежат, так как они поражены гнилью и насекомыми. Во избежание детского травматизма было принято решение о демонтаже детской горки», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Он отметил, что данную детскую игровую площадку включат в план комплексного благоустройства.